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В Совете Федерации провели тренировочную эвакуацию
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В Совете Федерации провели тренировочную эвакуацию 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В зданиях Совета Федерации в Москве начали тренировку по эвакуации в случае пожара. «Сегодня в зданиях Совета Федерации на улице Большая Дмитровка проводится внеплановая практическая тренировка по эвакуации людей при возникновении пожара», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Совета Федерации.
Отмечается, что мероприятие состоялось по распоряжению управляющего делами президента России.
В апреле также пройдут тренировки по эвакуации людей из помещений СФ на Новом Арбате и улице Воздвиженка.
RT на русском: последние новости
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