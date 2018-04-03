В Совете Федерации провели тренировочную эвакуацию

В зданиях Совета Федерации Москве начали тренировку по эвакуации в случае пожара. «Сегодня в зданиях Совета Федерации на улице Большая Дмитровка проводится внеплановая практическая тренировка по эвакуации людей при возникновении пожара», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Совета Федерации.

Отмечается, что мероприятие состоялось по распоряжению управляющего делами президента России.

В апреле также пройдут тренировки по эвакуации людей из помещений СФ на Новом Арбате и улице Воздвиженка.