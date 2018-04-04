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Прохожие спасли мужчину из горящего дома в Краснодаре
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Прохожие спасли мужчину из горящего дома в Краснодаре 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Сообщение о том, что на улице 1 Мая горит частный одноэтажный дом, поступило в службу МЧС 3 апреля в 16.32. Уже в 16.44 силами восьми человек личного состава и двумя единицами техники огонь был локализован. А в 16.51 потушен совсем. Площадь пожара составила 45 кв. м.
Еще до приезда пожарных из горящего дома двое молодых людей спасли человека, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Как сообщили в пресс-службе управления, им позвонил прохожий, который стал свидетелем героического поступка.
Теперь эксперты будут выяснять причину пожара.
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