Прохожие спасли мужчину из горящего дома в Краснодаре

Сообщение о том, что на улице 1 Мая горит частный одноэтажный дом, поступило в службу МЧС 3 апреля в 16.32. Уже в 16.44 силами восьми человек личного состава и двумя единицами техники огонь был локализован. А в 16.51 потушен совсем. Площадь пожара составила 45 кв. м.

Еще до приезда пожарных из горящего дома двое молодых людей спасли человека, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Как сообщили в пресс-службе управления, им позвонил прохожий, который стал свидетелем героического поступка.

Теперь эксперты будут выяснять причину пожара.