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В Михайловке отдел полиции подняли по «Тревоге» из-за паводка
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В Михайловке отдел полиции подняли по «Тревоге» из-за паводка 

АиФ Волгоград 1 час назад
Сотрудников отдела полиции в Михайловке в Волгоградской области подняли по «Тревоге» в связи с паводком — правоохранители помогают эвакуировать людей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, стражи порядка также помогают ликвидировать последствия паводка. Ночью они будут охранять оставленное эвакуированным населением имущество.
Напомним, что волгоградские полицейские переведены в режим повышенной готовности из-за паводка. Правоохранители еще утром 3 апреля помогали ликвидировать его последствия в Кумылженском, Фроловском и Ольховском районах.
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