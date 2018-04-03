В Михайловке отдел полиции подняли по «Тревоге» из-за паводка

Сотрудников отдела полиции в Михайловке в Волгоградской области подняли по «Тревоге» в связи с паводком — правоохранители помогают эвакуировать людей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, стражи порядка также помогают ликвидировать последствия паводка. Ночью они будут охранять оставленное эвакуированным населением имущество.

Напомним, что волгоградские полицейские переведены в режим повышенной готовности из-за паводка. Правоохранители еще утром 3 апреля помогали ликвидировать его последствия в Кумылженском, Фроловском и Ольховском районах.