В Кемерове до первого сентября на месте сгоревшего ТРЦ появится парк

Цель региональных властей — до первого сентября нынешнего года обустроить парк или сквер на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня».

Как сообщили «РГ» в пресс-службе областной администрации, глава региона начал обсуждение будущего региона с трагедии в «Зимней вишне». По его словам, в апреле будет закончен необходимый документооборот, касающийся ТРЦ, а спустя 40 дней после пожара начнется снос здания.

В мае, сказал Сергей Цивилев, будет принято окончательное решение, что появится на месте торгового центра — сейчас кузбассовцы продолжают обсуждать возможные варианты. «Наш долг — реализовать проект к первому сентября», — подчеркнул Сергей Цивилев.