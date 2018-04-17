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В Кемерове до первого сентября на месте сгоревшего ТРЦ появится парк
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В Кемерове до первого сентября на месте сгоревшего ТРЦ появится парк 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Цель региональных властей — до первого сентября нынешнего года обустроить парк или сквер на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня».
Об этом заявил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с депутатами Государственной думы от Кемеровской области.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе областной администрации, глава региона начал обсуждение будущего региона с трагедии в «Зимней вишне». По его словам, в апреле будет закончен необходимый документооборот, касающийся ТРЦ, а спустя 40 дней после пожара начнется снос здания.
В мае, сказал Сергей Цивилев, будет принято окончательное решение, что появится на месте торгового центра — сейчас кузбассовцы продолжают обсуждать возможные варианты. «Наш долг — реализовать проект к первому сентября», — подчеркнул Сергей Цивилев.
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