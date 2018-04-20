СКР: при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибло 60 человек

«Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37-ми человек. Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших», — приводит слова Петренко пресс-служба СКР.

Она отметила, что следователи получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре в Кемерове.

25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Ранее СКР сообщали, что в результате трагедии погибло 64 человека, в том числе дети.