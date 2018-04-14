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СК установил чиновников, препятствовавших проверкам в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
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СК установил чиновников, препятствовавших проверкам в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Глава СК Александр Бастрыкин встретился с потерпевшими по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Тогда погибли 64 человека. Часть результатов расследования опубликованы на сайте СКР.
Само здание сильно пострадало в результате пожара и сейчас представляет угрозу, говорят эксперты Следственного комитета. Также специалисты выяснили, что в момент пожара в ТРЦ ручки дверей запасного выхода из кинозала были перевязаны жгутом с замком.
Следствием установило высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Как Бастрыкин, у следствия есть документ, запрещающий проверку.
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