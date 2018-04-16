Шесть торговых центров и кинотеатр закрыли в Сибири после пожара в «Зимней вишне»

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Торгово-развлекательные центры продолжают закрывать в Сибири по итогам проверок о соблюдении пожарной безопасности в связи после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». По данным на понедельник, в Сибирском федеральном округе приостановлена работа семи объектов с массовым пребыванием людей: шести торговых центров и одного кинотеатра

Лидеры по закрытию ТЦ Больше всего торговых центров закрыто в настоящий момент в Иркутской области , где грубые нарушения пожарной безопасности были выявлены в ряде городов региона. В частности, с субботы по решению Октябрьского районного суда Иркутска приостановил работу на месяц, до 13 мая, один из наиболее посещаемых торговых объектов областного центра — ТРЦ «Карамель», сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФССП. Магазины закрыты для посетителей, арендаторам торговых площадей предоставлена возможность вывоза товара.

Это уже третий торговый центр, закрытый в Иркутской области в апреле текущего года. Ранее из-за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию была приостановлена работа двухэтажного торгового центра «Золотой рай». В поселке Хомутово под Иркутском из-за нарушения пожарной безопасности также закрыли ТРЦ «Радуга».

"Догоняет" иркутский регион по числу приостановленных торговых объектов Томская область

По информации службы судебных приставов, на утро понедельника в Томске были закрыто два торговых центра — «Весна» и «Изумрудный город». В суды обратилась прокуратура Томска, ссылаясь на обнаруженные нарушения законодательства о пожарной безопасности. В качестве обеспечения заявленных исков содержатся требования о приостановлении эксплуатации данных объектов до вступления в законную силу решения суда.

"Поскольку по закону данная категория исполнительных производств подлежит немедленному исполнению, судебные приставы сразу же выехали на объекты. Для того чтобы блокировать допуск посетителей и прекратить деятельность центра, сегодня (в понедельник) утром опечатаны 25 дверей ТЦ «Изумрудный город»", — отметили в ведомстве. По словам приставов, представители администраций обоих торговых центров отнеслись с пониманием к исполнению судебного решения.

Глава региона также отметил, что руководителям отраслевых ведомств необходимо обеспечить контроль за завершением этой работы организовать ее на системной основе. При этом, речь не только о ТРЦ, но и об учреждениях культуры, спорта, образования, социальной защиты населения, объектах, где находятся маломобильные граждане. Как подчеркнул губернатор, «бизнес должен обеспечивать безопасность людей, с которыми он вступает в соответствующие контакты вне зависимости от своего параметра — будь это небольшая торговая точка или крупный развлекательный центр».

Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности в Омске была приостановлена деятельность кинотеатра «Первомайский» вместимостью свыше 600 человек, который совсем недавно открылся после реконструкции. «В ходе проверки также выяснилось, что кинотеатр не получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а в части помещений до сих пор не завершены строительно-монтажные работы», — рассказал Павленко.

Нарушили, но пока не закрылись

При проверках торговых центров в Новосибирске выявлено несколько десятков нарушений требований пожарной безопасности, но к закрытиям ТРЦ это пока не привело. Большинство замечаний носят организационный характер, есть вопросы к состоянию пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водоснабжения, к содержанию эвакуационных выходов и недостаточному количеству первичных средств пожаротушения. Прокуратура региона ранее утвердила на проверку 143 торгово-развлекательных центра, в каждом из них также состоятся тренировки по отработке действий сотрудников в случае возникновения ЧС.

11 апреля спасатели МЧС провели плановое пожарно-тактическое учение в крупнейшем в Новосибирске торгово— развлекательном центре «Аура». Здание общей площадью более 150 тысяч квадратных метров расположено в центре города, занимает четыре этажа, на последнем расположены многозальный кинотеатр и игровые комнаты. Участники отрепетировали эвакуацию посетителей и сотрудников ТРЦ, уложившись в 10 минут, отработали организацию тушения. Руководство ТРЦ заранее распространило через социальные сети видеоролик о правилах пожарной безопасности с рекомендациями, что делать при возникновении чрезвычайных ситуаций: показывает эвакуационные коридоры, рассказывает об устройстве системы пожарной безопасности ТРЦ.

Улан-Удэ проверки в крупных торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления людей начались еще 2 апреля, но пока о серьезных нарушениях, грозящих закрытием этих объектов, не сообщалось.