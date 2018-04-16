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Работа 40 ТРЦ, игровых зон и кинозалов приостановлена в РФ из-за нарушений — МЧС
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Работа 40 ТРЦ, игровых зон и кинозалов приостановлена в РФ из-за нарушений — МЧС 

Авторадио 1 час назад
Фото: Капитал страны
МЧС требует приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за нарушений требований пожарной безопасности. Уже сейчас приостановлена работа 40 из них, сообщил главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев. МЧС в ходе проверок после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове выявило в России 400 ТЦ и других объектов с массовым пребыванием людей, которые эксплуатируются без разрешения. Кроме того, строительство более 150 таких крупных торговых точек осуществлялось без согласования.
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