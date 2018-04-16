МЧС требует приостановить работу 111 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за нарушений требований пожарной безопасности. Уже сейчас приостановлена работа 40 из них, сообщил главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев. МЧС в ходе проверок после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове выявило в России 400 ТЦ и других объектов с массовым пребыванием людей, которые эксплуатируются без разрешения. Кроме того, строительство более 150 таких крупных торговых точек осуществлялось без согласования.