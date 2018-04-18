Ещё
Прокуроры не проверяли «Зимнюю вишю» по указанию вышестоящего руководства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуроры не проверяли «Зимнюю вишю» по указанию вышестоящего руководства 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Диалог
Прокурор Кемерово на допросе заявил, что проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» не проводились по указанию вышестоящего руководства. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает СКР.
Прокуратура, согласно документам ведомства, которые оказались в распоряжении следствия, несколько лет запрещала проверки в сгоревшем торговом центре. В документах кемеровской прокуратуры говорится о необходимости исключить из плановых проверок предприятия малого и среднего бизнеса. В частности, там указаны владелец здания ТРЦ — компания «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор — компания «Зимняя вишня Кемерово».
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.
BFM.RU: последние новости
Страшное аудио: обнародована запись звонков людей из «Зимней вишни» СК: проверкам в «Зимней вишне» препятствовали высокопоставленные чиновники МЧС обнаружило почти четыре тысячи нарушений в подмосковных ТЦ
 Ещё 139 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением189
Решена судьба российских банков в SWIFT208
Найдена «подлодка Гитлера»7
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко86
Сирийская армия показала российский «Стрелец»20
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение