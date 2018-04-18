Прокуроры не проверяли «Зимнюю вишю» по указанию вышестоящего руководства

Прокурор Кемерово на допросе заявил, что проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» не проводились по указанию вышестоящего руководства. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает СКР

Прокуратура , согласно документам ведомства, которые оказались в распоряжении следствия, несколько лет запрещала проверки в сгоревшем торговом центре. В документах кемеровской прокуратуры говорится о необходимости исключить из плановых проверок предприятия малого и среднего бизнеса. В частности, там указаны владелец здания ТРЦ — компания «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор — компания «Зимняя вишня Кемерово».

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.