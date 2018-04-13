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Прокуратура Удмуртии потребовала закрыть региональный ТЦ из-за нарушений противопожарных норм
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Прокуратура Удмуртии потребовала закрыть региональный ТЦ из-за нарушений противопожарных норм 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более 50 нарушений законодательства о пожарной безопасности было выявлено во время проверки в ТРЦ «Айсберг» в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
«Так, в помещении кинотеатра, расположенном в этом торгово-развлекательном центре, установлены нарушения, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей, эксплуатация противопожарных дверей допускается с нарушениями, ширина основных эвакуационных проходов менее установленных, допускается складирование горючих материалов, возможность беспрепятственного открытия створки эвакуационного выхода отсутствует, противопожарный занавес, разделяющий 2 и 3 этажи здания в зоне эскалатора, находится в неисправном состоянии, по всему зданию противопожарные двери, установленные в лестничных клетках, не имеют уплотнений (порогов) в притворе и пр. », — говорится в сообщении, которое цитирует издание Udm-Info.
Помещение одного из магазинов в ТРЦ также не обеспечено эвакуационными выходами, а имеющийся такой выход из другого магазина закрыт на ключ. Кроме того, по всему зданию выявлены грубые нарушения в части обеспечения работы пожарной сигнализации и систем пожаротушения.
Эти нарушения явились основанием для направления прокурором в суд искового заявления о запрете деятельности по эксплуатации (использованию) здания ТРЦ «Айсберг» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
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