Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» мог возникнуть из-за протечки крыши

Специалистам исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ в процессе проведения экспертизы удалось установить, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.

Специалисты установили, что причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» стало замыкание проводки, которая была проложена над детской игровой зоной на четвертом этаже здания. А замыкание могло возникнуть из-за протечек в крыше торгового центра, с которой не убирался снег.

Ранее МЧС сообщало, что все эвакуационные выходы в торгово-развлекательном центре были закрыты, а это является грубейшим нарушением норм противопожарной безопасности.