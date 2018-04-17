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Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» мог возникнуть из-за протечки крыши
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Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» мог возникнуть из-за протечки крыши 

Вести.Ru 43 минуты назад
Специалистам исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ в процессе проведения экспертизы удалось установить, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове мог возникнуть из-за короткого замыкания, вызванного протечкой в крыше. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источник.
Специалисты установили, что причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» стало замыкание проводки, которая была проложена над детской игровой зоной на четвертом этаже здания. А замыкание могло возникнуть из-за протечек в крыше торгового центра, с которой не убирался снег.
Ранее МЧС сообщало, что все эвакуационные выходы в торгово-развлекательном центре были закрыты, а это является грубейшим нарушением норм противопожарной безопасности.
ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове сгорел 25 марта, напоминает Regnum. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
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