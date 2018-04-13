Оповещение, вентиляция и водопровод — самые частые нарушения пожарной безопасности в ЦФО

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Неисправное пожарное оповещение, отсутствие системы вытяжной противодымной вентиляции и противопожарного водопровода, узкие эвакуационные проходы и просроченные огнетушители — самые частые нарушения, выявленные в результате проверок в торговых центрах (ТЦ) в Центральной России

Массовые проверки пожарной безопасности начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . Многие торговые центры в регионах уже начали закрываться.

Волна закрытий: от ТЦ до детских садов

Три торговых центра закрыты в Брянской области по результатам проверок состояния пожарной безопасности. Как сообщили ТАСС в контролирующих органах, судами вынесены решения о закрытии торгового центра «Никита» и торгово— развлекательного комплекса «ТРЦ Тимошковых» в Брянске , а также торгового центра «Вавилон» в Дятькове.

Везде нарушения касались состояния противопожарных систем, путей эвакуации, отделок путей спасения сгораемыми материалами и др. Как отметил источник ТАСС в контролирующих структурах, в закрытых торговых центрах это серьезным образом влияло на безопасность посетителей и персонала.

Волна закрытий торговых центров и других учреждений прокатилась и по Тульской области . Так, решением суда приостановлена деятельность кинотеатра «Октябрь» — одного из крупнейших в Туле, аналогичное решение суд принял и в отношении тульского ТЦ «Верона». Владелец ТЦ «Западный» в городе Богородицке Тульской области стал фигурантом уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Он сдавал помещения в аренду с июля 2013 года, однако здание не введено в эксплуатацию, фактически работал только первый этаж трехэтажного комплекса, пожарная сигнализация не работала.

Также через суд в Туле закрыли муниципальный детский сад «Тулячок». Там проверка соблюдения требований пожарной безопасности проводилась прокуратурой еще в октябре 2017, но до сих пор предписания исполнены не были. Директор учреждения отстранена от должности, а нарушения должны быть устранены до 25 апреля. На этот период детей распределили по группам детских садов, расположенных рядом.

Рязани прокуратура требует приостановить работу четырех торгово-развлекательных центров в связи с грубыми нарушениями законодательства о пожарной безопасности. В Калуге по итогам проверки крупнейших ТРЦ возбуждено 14 административных дел, прокуратурой города внесено 26 представлений об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Курсы для владельцев ТЦ Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что буквально на этой неделе в Ивановской пожарно-спасательной академии стартовали курсы по обеспечению пожарной безопасности для владельцев и высшего руководства торгово-развлекательных центров, которые оперативно созданы по инициативе главы региона.

"По информации регионального управления МЧС России, замечания, выявленные в ходе проверок в торговых центрах, активно устраняются. Руководители организаций понимают свою ответственность, они сами заинтересованы в том, чтобы пребывание посетителей в торгово-развлекательных центрах было максимально безопасным", — сказал журналистам Воскресенский.

Всего в Ивановской области запланировано проверить 250 объектов массового пребывания людей, в том числе торговых центров. Уже в 70% инспекции прошли. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, выявлено почти 2 тыс. нарушений режимного характера, большинство из которых можно быстро устранить. А вот нарушений капитального характера всего больше 70, в основном они связаны с автоматической пожарной сигнализацией и путями эвакуации.

Проверки продолжаются

Проверки ТРЦ и мест с массовым пребыванием людей в Брянской области продолжаются. По состоянию на конец прошлой недели, когда проверки прошли менее чем в половине подобных объектов, уже насчитывалось более 1,2 тыс. нарушений. Пока ситуация анализируется, но нельзя исключать, что последуют и новые закрытия торговых центров.

При этом сотрудники проверяющих структур рассказали ТАСС, что некоторые брянские ТРЦ показали себя с самой хорошей стороны — их проекты позволяют проводить беспрепятственную эвакуацию, системы дымоудаления полностью исправны, аварийные выходы всегда доступны. «В ходе проверок специалисты ознакомились с такими совершенными системами пожаротушения, о которых раньше только читали, но вживую увидели впервые», — сказал собеседник агентства.

Липецке прокурорами поставлен вопрос о приостановлении деятельности восьми торговых центров. Ранее сообщалось, что в ходе всех проверок выявлено более 800 нарушений, они однотипные по всем торгово-развлекательным учреждениям.