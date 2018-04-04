«Нужно устранять незамедлительно». После проверки ТРЦ Кубани были выявлены системные нарушения

В торгово-развлекательных центрах Краснодарского края завершились пожарно-тактические учения. По всем выявленным нарушениям составлены соответствующие предписания. По словам начальника главного управления МЧС России по региону Александра Тарарыкина, их выполнение поставлено на контроль, сообщает KrasnodarMedia.

«ФедералПресс» напоминает, что после трагедии в кемеровской «Зимней вишни» на Кубани началась проверка торгово-развлекательных центров.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин рассказал, что в ходе учений проверили, как в ТРЦ края обстоит дело с действиями персонала, с техническим оборудованием в случае ЧС. После проверок были выявлены системные нарушения, которые «нужно устранять незамедлительно».

Речь идет об эвакуации людей с ограниченными возможностями и подготовке сотрудников охранных служб. Также, зачастую внешние источники противопожарного водоснабжения находятся на парковках ТРЦ, которые заполнены автомобилями. Это значительно усложняет доступ к пожарным гидрантам. В отдельных ТРЦ пожарные сигнализации и системы эвакуации переведены из автоматического режима в ручной.