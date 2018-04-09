МЧС и прокуратура нашли нарушения пожарной безопасности в тюменском ТРЦ

Тюмени прокуратура потребовала устранения нарушений требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Колумб», выявленных сотрудниками МЧС

«На момент проверки в неисправном состоянии находились система автоматического пожаротушения, система автоматической противодымной защиты и система автоматической пожарной сигнализации. Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивали необходимый уровень звука. Включение системы оповещения предусмотрено только в ручном режиме. Запуск системы дымоудаления предусмотрен также только в ручном режиме с диспетчерского поста», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

ТРЦ в части соблюдения требований пожарной безопасности обслуживает агентство «Коммерческая недвижимость». Как выяснилось, у управляющей организации отсутствуют акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты. В ряде помещений отсутствует система автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, в помещениях размещены некорректные планы эвакуационных выходов.

«По результатам проверки прокуратура в отношении управляющей организации — ООО Агентство «Коммерческая недвижимость» возбудила административное дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона», — подчеркивают в ведомстве.