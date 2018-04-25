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Красноярские спасатели инсценировали пожар в крупном ТРЦ
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Красноярские спасатели инсценировали пожар в крупном ТРЦ 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские спасатели инсценировали пожар, как в «Зимней вишне», в ТРЦ «Планета» ради учений, сообщили в региональном МЧС.
По легенде, в результате короткого замыкания загорелся кинотеатр на втором этаже. Огонь мог перекинуться в смежные помещения, возникло сильное задымление. В ТРЦ сработала автоматическая сигнализация и система оповещения, персонал организовал эвакуацию людей и принял меры к тушению и вызову пожарной охраны.
«Площадь пожара составила 280 кв. метров. Была проведена проверка помещений здания на наличие людей, в ходе которой обнаружены двое пострадавших. С применением средств индивидуальной защиты люди были эвакуированы», — отмечают спасатели.
На тушение условного загорания было привлечено 9 единиц техники и более тридцати человек личного состава. Потушить пожар удалось всего за 30 минут. Руководитель учений — начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Сергей Дударев отметил слаженность действий персонала торгово-развлекательного центра. Всего из здания было эвакуировано более 800 человек.
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