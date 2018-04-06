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Больше половины ТРЦ в Красноярском крае нарушают пожарную безопасность
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Больше половины ТРЦ в Красноярском крае нарушают пожарную безопасность 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае сотрудники МЧС проверили 634 объекта с массовым пребыванием людей из тысячи, в 365 из них выявились нарушения.
Напомним, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в Красноярском крае начались массовые проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, на объектах культуры и спорта, а также других мест с массовым пребыванием людей.
Чаще всего среди нарушений: неудовлетворительное состояние путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматической системы пожарной сигнализации и их ненадлежащее обслуживание, отсутствие достаточного количества первичных средств пожаротушения.
Также на объектах проводятся учебные тренировки по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
До завершения проверок осталось 10 дней. После в ведомстве подготовят соответствующие заключения по фактам выявленных нарушений. Далее с нарушителями будет работать прокуратура.
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