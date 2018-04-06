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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на Ярославском шоссе
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на Ярославском шоссе 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Управа Ярославского района
Уточняется, что анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило по адресу: Ярославское шоссе, дом 6, корпус 2.
На месте работают экстренные службы и кинологи.
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