Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме на Ярославском шоссе

Уточняется, что анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило по адресу: Ярославское шоссе, дом 6, корпус 2. На месте работают экстренные службы и кинологи.