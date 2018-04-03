Проверка на соблюдение правил пожарной безопасности состоялась в Пресненском районе

В Пресненском районе 2 апреля организовали проверку соблюдения правил пожарной безопасности.

В одном из зданий обнаружили нарушения.

— В доме 22 на Большой Грузинской улице пожарные проходы использовались консьержами как жилые помещения. Таким образом, горожане, которые проживают в квартирах на верхних этажах, могли добраться домой только на лифте, — поделился информацией начальник отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Пресненского района Владимир Занозин.

Он добавил, что сейчас принимаются меры по освобождению проходов.

Дополним, что сотрудники ГБУ «Жилищник» регулярно осматривают здания нежилого фонда.