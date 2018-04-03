На улице Буянова глыба льда рухнула на Mitsubishi и пробила лобовое стекло

Во вторник, 3 апреля, в центре Самары из-за падения глыбы снега и льда с крыши оказался поврежден автомобиль. Об этом 63.ru сообщил местный житель.

— Это произошло на улице Буянова, между домов №№ 41 и 51. Владельцу не повезло. Глыба льда пробила лобовое стекло и промяла капот, — рассказал очевидец.

Кто понесет ответственность за случившееся, сказат пока сложно. Здание, с крыши которого упала ледяная глыба, заброшено. Деревянная половина здания разрушена.

Кажется, что за содержание здания никто не отвечает