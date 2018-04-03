Сгоревший сочинский самострой восстановят: деньги из пепла или все законно

Краснодар . 3 апреля — Новая Кубань. Вечером 2 апреля жители пятиэтажного дома, расположенного на ул. Пятигорской в курортном Сочи , оказались бездомными.

В результате жуткого пожара выгорели 2 этажа. Как сообщается, все произошло в течение 40 минут. В это время пожарные пытались подъехать к дому, а потом искали гидранты, к которым можно было бы подтянуть пожарные рукава. То есть дом горел как скворечник…

По предварительным данным, мансарда дома и крыша четвертого этажа оказались деревянными. Скорее всего, именно поэтому огонь так быстро и распространялся.

А сам дом и вовсе самострой.

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А сегодня уже появились подробности того, как узаконили пятиэтажку.

Участок, на котором возвели многоквартирный дом, был предназначен для ИЖС. То есть по закону разрешено строительство частного дома высотой не более 3 этажей.

Как сообщает первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко застройщику было отказано администрацией Сочи во вводе в эксплуатацию объекта:

— И застройщик пошёл в суд. Суд, как известно, выносит решение на основании тех или иных документов.

Уж как и на основании каких «документов» суд мог вынести решение в пользу застройщика, а главное, благодаря чему блюстителей Фемиды смогли ввести в заблуждение, это главная загадка современности.

Но на основании заключения экспертной организации самострой узаконили.

Теперь чиновники краевой администрации сообщают, что нужно будет установить, какая организация выдала это экспертное заключение, изучить другие заключения компании и т. д.

— Если поймём, что всё шито белыми нитками — привлечь к ответственности экспертов, — заключил Алексеенко.

Интересно и то, что рядом со сгоревшей пятиэтажкой возведена и введена в эксплуатацию ещё одна такая же. История повторяется: участок под ИЖС, решений суда и жильцы «деревянного дома», чувствующие себя как на пороховой бочке.

Но самое главное в этой истории то, что сгоревший узаконенный самострой решили восстанавливать из пепла.

— Дом восстанавливать придется. Кто это возьмет на себя — станет известно позже, — такое заявление сделал глава Хостинского района города Игорь Яшнов

То есть на восстановление узаконенного самостроя в центре Сочи ещё и будут выделяться денежные средства. Тогда как в этом случае будут решать вопрос с инфраструктурой, необходимыми пожарными гидрантами, возможностью организации беспрепятственного подъезда к объектам микрорайона автомобилей экстренных служб в случае необходимости и т. д. ?

Сочинские погорельцы сейчас находятся в пункте временного размещения. С радостью ли они воспримут новость о восстановлении их дома, не известно.

— После вчерашнего пожара каких только предложений ко мне не поступило: всех разогнать, снять, уволить, посадить, расстрелять… Безусловно, ценные предложения… Но давайте разберёмся. — Так прокомментировал общественное мнение о произошедшем первый вице-губернатор края.