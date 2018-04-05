Ремонт трех подъездов жилого дома завершился в поселении Первомайское в ТиНАО

Три подъезда жилого многоквартирного дома были отремонтированы в поселении Первомайское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.

«На территории Первомайского завершились ремонтные работы в трех подъездах многоквартирных домов. На данный момент готов подъезд д. 2 на территории хутора Ильичевка. Кроме этого, ремонтные работы в д. 2 и д. 4 по ул. Центральная в пос. Первомайское находятся на стадии завершения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент на территории муниципального образования реализуют комплекс работ по благоустройству. Процесс завершится до 30 апреля.