СК опубликовал новое видео пожара в кемеровском ТЦ

Следственный комитет России опубликовал новый ролик, снятый в день пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» с нескольких видеокамер.

На кадрах запечатлены первые минуты пожара. Видно, как люди в панике пытаются покинуть помещения торгового центра. В какой-то момент в «Зимней вишне» погас свет, посетители в темноте побежали к выходам.

Следователей интересуют очевидцы начала пожара, запечатленные на видео. Отмечается, что они обладают важными для следствия сведениями. Их просят связаться со следователями, чтобы оказать помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы и игровые комнаты. В результате трагедии погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что за неделю до трагедии в ТЦ отключили автоматическую сигнализацию, а охранник не активировал работающую в ручном режиме систему тушения.

В понедельник. 2 апреля, в СМИ появилось пугающее видео о работе пожарных в «Зимней вишне»