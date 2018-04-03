Отблагодарил за доброту: в Башкирии собака, отвергнутая хозяевами, спасла новую семью из пожара

Кто бы мог подумать, что животные помнят добро. Про своего беспородного пса Ричи семья из Октябрьского знает наверняка: барбос не только помнит, да еще и отблагодарил сполна. Когда посреди ночи деревянная постройка загорелась, собака почуяла опасность, с лаем носилась по дому и не дала домочадцам уснуть.

Ночь пожара

— Пожарный нам сказал: ещё минут 15, и потолок рухнул бы прямо на нас, — вспоминает первые минуты после пожара Галина Колосова.

Всё произошло в ночь на 14 марта. Муж Роман и 19-летняя дочь уже спали, и лишь Галина ворочалась — переживала за кота, которого в морозную ночь выпустили погулять.

— Я уже задремала, и тут собака стала кружиться, проситься на улицу. Я глянула на часы — 3:03. Я отворила дверь — Ричи сразу же побежал к калитке и стал лаять куда-то в сторону. Я решила, что на нашего кота, — говорит Галина.

Сейчас пёс ни на шаг не отходит от своей хозяйки

Хозяйка запустила Ричи в дом, но тот снова стал проситься на улицу, да так неистово, словно в него вселились бесы.

— Тут проснулся Рома и закричал: «Дымом пахнет!». В чем был, выбежал на улицу, а у нас уже чердак полыхает, — говорит женщина.

Пожар почти полностью уничтожил крышу

Галина растерялась, и не знала, за что хвататься. Помогла дочка: вместе покидали в коробку деньги и документы. Пока Галина хватала верхнюю одежду, девушка выносила из дома котов — их в семье пять. Когда выскочили за дверь, остолбенели: путь преградила стена из воды. И только позже сообразили, что это плавился снег на крыше и ливнем стекал на землю.

— Только мы вышли из горящего дома, собака удрала сломя голову. Тут же приехали пожарные, начали тушить, — рассказывает Галина.

Уже на улице Галина пересчитала домочадцев: кроме кошки Кляксы, которая спряталась в доме и погибла, все были на месте.

— И только Ричи убежал куда-то. Решила, что нужно его отыскать. Представьте картину: время четыре утра, женщина абы в чём — халат, ночнушка, сверху что-то накинуто, с коробкой под мышкой ходит по посёлку и кричит «Собака, домой!», — с горьким смехом вспоминает Галина.

Ричи прибежал сам — целый и невредимый, но очень напуганный.

Собака испугалась не меньше, чем её хозяева

«Ответил добром на добро»

Пёс появился в семье четыре года назад: его приютили, увидев жалостливое объявление в соцсетях.

— Смотрю: беленький собачонок сидит, маленький — ему всего одиннадцать месяцев было. Отдавала молодая семья с малышом — говорили, якобы собака на него прыгает и может навредить. Да, он у нас прыгучий, но наши внуки выросли рядом с Ричи, и ничего — никто никого не съел, — улыбается хозяйка пса.

Трудное имя нового четвероногого друга — «Ричи» — в семье Галины не прижилось, и барбоса стали звать по-простому: «Собака».

Помогли всем миром

Последствия пожара Галина осознает только сейчас.

— Я работаю охранником, муж — сборщиком мебели, работа сменная. Денег у нас никогда много не было. Только осенью поставила во всём доме стеклопакеты — отдала 100 тысяч, влезла в кредит. И тут такое. Дом и так был старый, 50-летний, а теперь приходится менять вообще всё, вплоть до крыши и котлов, — говорит погорелица.

От государства семья получила 70 тысяч рублей, ещё пять тысяч — от администрации. 50 тысяч из собранных средств разом пришлось отдать за блоки для восстановления крыши.

Дом помогли восстановить малознакомые люди

— Не ожидала, что откликнутся малознакомые люди из Интернета, многих я даже в глаза никогда не видела. Уже на пятый день после пожара крышу сделали. Бабушка-соседка прошлась по посёлку и собрала материальную помощь. 32 тысячи перечислили! На эти деньги мы купили профнастил. Никогда их доброту не забуду, — говорит Галина.

Но больше всех женщина благодарна своему четвероногому другу.

— После пожара я в красках представляла, что могло быть, не разбуди нас Ричи. Огонь ведь бушевал прямо над дочкиной кроватью, — ужасается Галина. — Пес с самого начала был ко мне очень привязан, а теперь и вовсе ходит хвостиком. Наш мальчик — настоящий герой!