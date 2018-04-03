В Волгоградской области эвакуировано 123 человека из станицы Кумылженской

Сотрудниками регионального МЧС из станицы Кумылженской и хутора Обливский Волгоградской области на сегодняшний момент эвакуировано 123 человека, из которых 34 ребенка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, местные власти и спасатели помогают селянам перевезти имущество и животных в безопасные места. В настоящее время в зоне подтопления находится 25 домов и 497 участков, расположенные на улицах Блинова, Октябрьская, Дачная, Солнечная, Колхозная, Заречная, Мира, а также в районе Шишкиного сада.

В сложившейся ситуации некоторые жители переехали к родственникам и друзьям. Для тех, кто пожелал остаться в своих домах, организован подвоз продуктов питания, готовы два пункта временного размещения.

По данным областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, паводковая ситуация находится под контролем, все силы и средства региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС приведены в режим повышенной готовности.