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В Волгоградской области эвакуировано 123 человека из станицы Кумылженской
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В Волгоградской области эвакуировано 123 человека из станицы Кумылженской 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудниками регионального МЧС из станицы Кумылженской и хутора Обливский Волгоградской области на сегодняшний момент эвакуировано 123 человека, из которых 34 ребенка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, местные власти и спасатели помогают селянам перевезти имущество и животных в безопасные места. В настоящее время в зоне подтопления находится 25 домов и 497 участков, расположенные на улицах Блинова, Октябрьская, Дачная, Солнечная, Колхозная, Заречная, Мира, а также в районе Шишкиного сада.
В сложившейся ситуации некоторые жители переехали к родственникам и друзьям. Для тех, кто пожелал остаться в своих домах, организован подвоз продуктов питания, готовы два пункта временного размещения.
По данным областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, паводковая ситуация находится под контролем, все силы и средства региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС приведены в режим повышенной готовности.
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