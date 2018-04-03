В Самаре на пл. Куйбышева начался монтаж сцены Фестиваля болельщиков

Во вторник, 3 апреля, в Самаре на площади Куйбышева, которая уже летом станет местом притяжения сотен тысяч футбольных болельщиков со всего мира, начались подготовительные работы по устройству сцены, сообщает администрация областного центра.

Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, высота 26 метров, площадь — 135 квадратных метров.

Дизайн сцены органично сочетает в себе официальную эмблему Чемпионата мира по футболу — «перо», уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора.

Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.

Погрузиться в атмосферу футбола и в полной мере насладиться спортивным праздником позволит интегрированный в сцену экран внушительных размеров — 9х16 метров.

Посетители площадки Фестиваля болельщиков смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. Также на площади Куйбышева будет организован официальный магазин с лицензионной продукцией Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что Фестиваль болельщиков пройдет с 14 июня по 15 июля одновременно с Чемпионатом мира по футболу в Самаре на центральной площади города — площади Куйбышева

На площади Куйбышева, считающейся самой большой площадью в Европе с территорией 17,4 гектара, смогут разместиться около 20 тысяч человек.

Вход на Фестиваль болельщиков для всех желающих является бесплатным.

Главная площадь Самары уже готовится к масштабному событию. В 2017 году завершен ее капитальный ремонт и полностью переустроено электроснабжение площади — установлены две современные трансформаторные подстанции, проложено около километра кабельной линии.