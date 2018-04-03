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Прокуратура Ставрополя требует закрыть торговые центры «Космос» и «Москва»
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Прокуратура Ставрополя требует закрыть торговые центры «Космос» и «Москва» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В ставропольских ТЦ «Космос» и «Москва» не соблюдаются нормы пожарной безопасности, сообщает STAV.AIF.RU в прокуратуре города.
После трагедии в Кемерове ставропольская прокуратура инспектирует все торгово-развлекательные центры и места скопления людей. Проверяющие обнаружили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в торговых центрах «Космос» и «Москва». В чрезвычайной ситуации эти нарушения приведут к тяжким последствиям.
Прокуратура возбуждает дела об административных правонарушениях в отношении сотрудников торговых центров, отвечающих за пожарную безопасность, и в отношении юрлиц ООО УК «Космос» и ООО «Учетно-хозяйственная группа», осуществляющего деятельность по обслуживанию торгового центра «Москва». Сами торговые центры прокуратура требует закрыть, пока их руководство не устранит нарушения.
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