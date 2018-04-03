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Три детских центра в Хасавюрте не прошли проверку пожарной безопасности
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Три детских центра в Хасавюрте не прошли проверку пожарной безопасности 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Три детских центра в Хасавюрте не прошли проверку пожарной безопасностиВыявлены многочисленные нарушения в трех детских развлекательных центрах г. Хасавюрт. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Дагестана. В ходе проверки детского развлекательного центра «Фэмели» установлено, что объект не оборудован автоматической противопожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.
Здание не снабжено необходимым количеством первичных средств пожаротушения, а также эвакуационный выход захламлен предметами. Нарушения аналогичного рода выявлены и в объектах «Корона» и «Эдем».
В связи с нарушением требований пожарной безопасности в отношении перечисленных центров возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Также исковые заявления о приостановлении их деятельности направлены в суд.
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