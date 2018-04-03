Ещё
В Росгвардии раскрыли подробности о ЧОП, охранявшей ТЦ «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Росгвардии раскрыли подробности о ЧОП, охранявшей ТЦ «Зимняя вишня» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЧОП, ОХРАНЯВШИЙ ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВО, МОГ ЗАКЛЮЧИТЬ ВТОРОЙ ФИКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОХРАНЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПОСЛЕ ПОЖАРА — РОСГВАРДИЯ
РИА Новости: последние новости
Силовики изъяли документы в кемеровском отделении МЧС, сообщил источник Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в ТЦ "Зимняя вишня" В Югре один человек погиб при пожаре в жилом доме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей225
НАТО отказала в визах российским дипломатам251
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом109
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение