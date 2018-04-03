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Инструктаж в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
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Инструктаж в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В преддверии праздника Пасхи — день, когда христиане радуются воскресению Господа Иисуса Христа, на территории духовно-просветительского центра храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне сотрудники регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели инструктаж и практическое занятие для клириков и сотрудников прихода по предотвращению и тушению пожаров.
Во время занятий заместитель начальника регионального отдела подполковник внутренней службы Сергей Данилов и инспектор старший лейтенант внутренней службы Сергей Булхов рассказали основные азы, как действовать в случае пожара, последовательность при эвакуации, а также виды противопожарного оборудования.
— Прежде всего важно помнить, что от чрезвычайной ситуации никто и никогда не застрахован. Когда вы впервые оказываетесь в здании, сразу постарайтесь запомнить месторасположение основного и запасного выходов. Последний обозначается зеленым плафоном с графическим изображением человека. Также обратите внимание на месторасположение кнопок пожарной тревоги и планов эвакуации. Обычно их нетрудно заметить, — отметил во время занятия Сергей Данилов.
В завершение встречи участники имели возможность получить практические навыки по пользованию огнетушителями. Как отметили сотрудники храма данное занятие было полезным и состоялось по благословению Высокопреосвященнейшего Антония, архиепископа Венского и Будапешского.
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