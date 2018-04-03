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«Отец, ты в своем уме?» Бдительный саровчанин обвинил пожарных в воровстве воды
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«Отец, ты в своем уме?» Бдительный саровчанин обвинил пожарных в воровстве воды 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Видеоролик появился на канале Youtube Затоновости Саров:
— А вы говорите, пожарная безопасность. Тут вот 29 марта пожарные расчеты выехали на возгорание в С/о «Восход». Дело было в половине седьмого вечера. Ну, традиционно, развернулись — подключились к пожарному гидранту, занялись пожаротушением. А тут бдительный гражданин объявился, который уличил пожарных… в воровстве воды, — сообщается в описании ролика.
Съемку вел один из спасателей. На видно видно, что машина спасателей стоит около пожарного гидранта. Действующие лица — несколько сотрудников МЧС и мужчина средних лет. Мужчина настойчиво говорит: «Вы воруете воду!» и требует прекратить качать воду из гидранта.
— Отец, ты в своем уме? — спросил мужчину один из пожарных.
Мужчина продолжил возмущаться.
Ему попытались объяснить, что по правилам вода берется из ближайшего к месту пожара гидранта. Местный житель продолжил настаивать на том, что спасатели вороют воду.
В видео присутствует ненормативная лексика, поэтому по закону о СМИ мы его не публикуем.
Ранее мы публиковали забавное видео, как около нового стадиона разгоняли кричащую толпу.
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