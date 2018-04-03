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Следователи ищут очевидцев начала пожара в Кемерово
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Следователи ищут очевидцев начала пожара в Кемерово 

Федеральное агентство новостей 4 часа назад
Кемерово, 3 апреля. Следственный комитет России просит очевидцев пожара в Кемерово позвонить в ведомство и рассказать, что они видели.
«Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания», — сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Там пояснили, что любые видеозаписи могут обладать ценными для следователей сведениями и способны помочь в установлении всех обстоятельств происшествия. Свидетели могут обратиться по телефону 8-923-630-9006.
Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате возгорания погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправной проводки. Очаг возгорания находился в батутном зале, где следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные с нарушением всех правил. Суд уже арестовал арендатора здания, охранника и сотрудника, устанавливающего пожарную сигнализацию, которая в итоге не сработала.
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