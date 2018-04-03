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Прокуратора проверит торгово-развлекательные центры на 1-й Останкинской на пожарную безопасность
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Прокуратора проверит торгово-развлекательные центры на 1-й Останкинской на пожарную безопасность 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Прокуратура СВАО начала проверку пожарной безопасности всех 64 торгово-развлекательных центров, расположенных на территории округа. В их числе — два ТРЦ на 1-й Останкинской улице.
— Будет проверена работоспособность системы сигнализации, пожаротушения и дымоудаления, техническая и градостроительная документация и многое другое. Параллельно будут выявлены объекты, которые давно не проверялись сотрудниками МЧС, и дана оценка работе подразделений госпожнадзора, — сообщил прокурор СВАО Анри Ризаев.
Особое внимание будет уделено доступности эвакуационных выходов посетителям. По словам Ризаева, они «должны быть всегда открыты изнутри, так, чтобы люди могли ими воспользоваться».
Напомним, масштабные проверки торговых комплексов с развлекательными центрами начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека. (иб)
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