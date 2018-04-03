Прокуратора проверит торгово-развлекательные центры на 1-й Останкинской на пожарную безопасность

Прокуратура СВАО начала проверку пожарной безопасности всех 64 торгово-развлекательных центров, расположенных на территории округа. В их числе — два ТРЦ на 1-й Останкинской улице.

— Будет проверена работоспособность системы сигнализации, пожаротушения и дымоудаления, техническая и градостроительная документация и многое другое. Параллельно будут выявлены объекты, которые давно не проверялись сотрудниками МЧС , и дана оценка работе подразделений госпожнадзора, — сообщил прокурор СВАО Анри Ризаев.

Особое внимание будет уделено доступности эвакуационных выходов посетителям. По словам Ризаева, они «должны быть всегда открыты изнутри, так, чтобы люди могли ими воспользоваться».