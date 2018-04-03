Житель Мордовии помешал работе пожарных на вызове, обвинив их в «воровстве» воды

Вопиющий случай произошёл к Мордовии , где местный житель остановился, чтобы сделать замечание целому расчёту пожарных, которые в этот момент занимались тушением пожара в садоводстве. Мужчина обвинил пожарных в «воровстве» воды.

Как сообщают очевидцы и материал регионального телеканала, 29 марта пожарные расчеты выехали на возгорание в садоводство «Восход». После того, как пожарные по традиции подключились к пожарному гидранту и занялись пожаротушением, произошло неожиданное: местный житель вышел из автомобиля и начал ругаться с пожарными. Бдительный гражданин, который был достаточно груб и резок, уличил пожарных в воровстве воды.

Подробности конфликта — в видео.