Ещё
Житель Мордовии помешал работе пожарных на вызове, обвинив их в «воровстве» воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Мордовии помешал работе пожарных на вызове, обвинив их в «воровстве» воды 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Вопиющий случай произошёл к Мордовии, где местный житель остановился, чтобы сделать замечание целому расчёту пожарных, которые в этот момент занимались тушением пожара в садоводстве. Мужчина обвинил пожарных в «воровстве» воды.
Как сообщают очевидцы и материал регионального телеканала, 29 марта пожарные расчеты выехали на возгорание в садоводство «Восход». После того, как пожарные по традиции подключились к пожарному гидранту и занялись пожаротушением, произошло неожиданное: местный житель вышел из автомобиля и начал ругаться с пожарными. Бдительный гражданин, который был достаточно груб и резок, уличил пожарных в воровстве воды.
Подробности конфликта — в видео.
Ivyborg.ru: последние новости
Владимир Путин пообещал жителям Кемерово наказать всех виновников трагедии в ТЦ Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово СК сообщает о 64 погибших во время пожара в кемеровской "Зимней вишне"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей222
НАТО отказала в визах российским дипломатам249
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом109
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение