Главе Подмосковья представили отчет о проверке региональных ТРЦ

В сообщении указывается, что в Подмосковье расположено более 1,2 тыс. ТРЦ, около 4 тыс. образовательных заведений, порядка 400 учреждений здравоохранения и свыше 150 объектов соцзащиты. Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин доложил, что с 30 марта проинспектировано 20% таких объектов. Проверка всех объектов должна быть завершена до 20 апреля.

«Московская область занимает одно из первых мест по количеству торговых центров и объектов социального назначения, у нас огромное количество и школ, и детских садов. Все это должно строго соответствовать требованиям пожарной безопасности. И главное — не план эвакуации, который висит на двери, а самое важное — чтобы и наши дети, и взрослые четко представляли правила поведения в экстремальной ситуации. Во всем мире традиционно регулярно проводятся учения. Все объекты должны быть понятны для людей — куда эвакуироваться, какие меры безопасности предпринимать. Считаю важным в нашем регионе эту работу поставить на определенный стандарт, чтобы была высокая степень подготовки», — отметил Воробьев.

По итогам проверки будут разработаны дорожные карты по устранению выявленных нарушений. Запланировано проведение практических тренировок по эвакуации и отработке навыков персонала в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.