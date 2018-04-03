Лжепожарные появились в Петербурге 

В Санкт‐Петербурге объявились мошенники, которые представляются пожарными, якобы проверяя соблюдение требований безопасности и предоставляя услуги по установке автоматических дымовых противопожарных систем за деньги. Об этом сообщили на сайте МЧС по Петербургу.
В ведомстве предупредили, что установка противопожарных систем производится бесплатно для многодетных семей и социально-незащищенных
групп населения. Эти услуги предоставляет администрация районов.
Главное управление МЧС России по городу
обращает ваше внимание, что в полномочия государственного пожарного надзора не входят проверки соблюдения требований пожарной безопасности жилых помещений многоквартирных домов
— сообщение МЧС.
Отмечается, что при проведении любых проверок сотрудники МЧС должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами предъявить служебное удостоверение и представиться.
Мошенники появились после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Некоторые россияне решили обезопасить себя, установив дополнительное противопожарное оборудования. В связи с этим в некоторых городах появились злоумышленники, которые наживаются на человеческом страхе. Ранее Следственный комитет показал кадры начала пожара в «Зимней вишне».