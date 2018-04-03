Лжепожарные появились в Петербурге

В Санкт‐Петербурге объявились мошенники, которые представляются пожарными, якобы проверяя соблюдение требований безопасности и предоставляя услуги по установке автоматических дымовых противопожарных систем за деньги. Об этом сообщили на сайте МЧС по Петербургу.

В ведомстве предупредили, что установка противопожарных систем производится бесплатно для многодетных семей и социально-незащищенных

групп населения. Эти услуги предоставляет администрация районов.

обращает ваше внимание, что в полномочия государственного пожарного надзора не входят проверки соблюдения требований пожарной безопасности жилых помещений многоквартирных домов

— сообщение МЧС.

Отмечается, что при проведении любых проверок сотрудники МЧС должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами предъявить служебное удостоверение и представиться.