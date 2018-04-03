На площади Куйбышева начали монтировать сцену с девятиэтажный дом

Во вторник, 3 апреля, в Самаре стартовали подготовительные работы по обустройству сценического комплекса на площади Куйбышева . Его готовят к фестивалю болельщиков FIFA, который пройдет в областной столице этим летом вместе с матчами мундиаля.

— Сцена высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран размером 9 на 16 метров.

Дизайн сцены будет органично сочетать в себе официальную эмблему чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — «перо», уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора.

Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.

Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, высота 26 метров, площадь — 135 квадратных метров.

— Посетители площадки фестиваля болельщиков FIFA смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. Также на площади Куйбышева будет работать официальный магазин с лицензионной продукцией мундиаля. Вход на фестиваль болельщиков для всех желающих бесплатный, — пояснили в департаменте по информационной политике администрации губернатора Самарской области

Здесь также уточнили, что сцена не помешает проведению первомайской демонстрации и парада Победы.