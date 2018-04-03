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На площади Куйбышева начали монтировать сцену с девятиэтажный дом
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На площади Куйбышева начали монтировать сцену с девятиэтажный дом 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 3 апреля, в Самаре стартовали подготовительные работы по обустройству сценического комплекса на площади Куйбышева. Его готовят к фестивалю болельщиков FIFA, который пройдет в областной столице этим летом вместе с матчами мундиаля.
— Сцена высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран размером 9 на 16 метров.
Дизайн сцены будет органично сочетать в себе официальную эмблему чемпионата мира по футболу FIFA 2018 — «перо», уникальную символику Самары и мотивы, традиционные для страны-организатора.
Завершить монтаж сцены планируют к 25 апреля.
Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, высота 26 метров, площадь — 135 квадратных метров.
— Посетители площадки фестиваля болельщиков FIFA смогут не только посмотреть трансляции матчей в прекрасном качестве с великолепным звуком, но и вживую послушать замечательную музыку, насладиться вкусной едой и напитками, принять участие в культурно-развлекательной программе. Также на площади Куйбышева будет работать официальный магазин с лицензионной продукцией мундиаля. Вход на фестиваль болельщиков для всех желающих бесплатный, — пояснили в департаменте по информационной политике администрации губернатора Самарской области.
Здесь также уточнили, что сцена не помешает проведению первомайской демонстрации и парада Победы.
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