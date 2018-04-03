Городская баня №1 открылась после ремонта!

Восстановленное после пожара помещение Городской бани №1 готово к приему посетителей. В течение месяца в женском отделении бани продолжался ремонт. Полностью заменены деревянные полки и обшивка в «парилке», потолок в моечном отделении и раздевалке. Произведены установка проточной вентиляции и частичный ремонт облицовочной плитки. Сотрудниками банного комплекса удалён налет гари и копоти со стен и пола, отмыты шкафы и скамьи.

«Сейчас здание оснащено современными системами дымоудаления и пожаротушения. Это сегодня важнейшие аспекты безопасности наших горожан, на которые мы обращаем особое внимание. Проведенные работы направлены на повышение качества предоставляемых нами услуг», — рассказала директор Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» Софья Трапезникова.

Мужское отделение, которое во время ремонта работало посменно, тоже ожидает обновление. Уже в мае в парилке заменят деревянные конструкции. Также планируется обустройство двух саун малой вместимости, организованная продажа веников, напитков и сопутствующих банных товаров.

Напомним, 24 февраля 2018 года в городской бане № 1 произошел пожар, в результате которого выгорело помещение, в котором размещалось женское моечное отделение.