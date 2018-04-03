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В Петербурге лже-сотрудники пожарного надзора вымогают деньги
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В Петербурге лже-сотрудники пожарного надзора вымогают деньги 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербург мошенники под видом сотрудников пожарного надзора, вымогают деньги с горожан, передает канал «Санкт-Петерубрг».
Сотрудники МЧС по Петербургу предупреждают, что в городе орудуют мошенники. Неизвестные ходят по квартирам, представляются сотрудниками государственного пожарного надзора и предлагают собственникам платные услуги.
Лже-сотрудники предлагают проверить соблюдение требований пожарной безопасности в квартире. А также установить автономные дымовые пожарные извещатели. Но их можно установить бесплатно.
Некоторым категориям горожан, например, многодетным семьям и социально-незащищенным группам населения платить за это не надо. При этом государственный пожарный надзор не проверяет пожарную безопасность в жилых помещениях многоквартирных домов.
«Кроме этого, наши сотрудники при проведении любых проверок должны быть в форменном одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение», — напоминают в ведомстве.
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