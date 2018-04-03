Пожар на балконе (лоджии)

В первую очередь позвоните в пожарную охрану.

Так же Вы можете попытаться потушить подручными средствами (водой, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не проник огонь. Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка!

В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, убедившись предварительно, что там нет людей.

По возможности предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.