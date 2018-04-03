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Пожар на балконе (лоджии)
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Пожар на балконе (лоджии) 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В первую очередь позвоните в пожарную охрану.
Так же Вы можете попытаться потушить подручными средствами (водой, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не проник огонь. Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка!
В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, убедившись предварительно, что там нет людей.
По возможности предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Как это было раньше… История одной части Если вы заметили в горящем помещении людей
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