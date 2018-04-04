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Гутенев: в России значительно сокращаются объемы незаконных вырубок лесов
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Гутенев: в России значительно сокращаются объемы незаконных вырубок лесов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Самое главное, мы видим пусть и не столь быстрое лесовосстановление, но оно повышает качество нашего российского лесного фонда», — цитирует депутата официальный сайт ОНФ.
Гутенев также отметил, что принятие в первом чтении законопроекта об обязательном восстановлении лесов фактически открывает новую эпоху в вопросах лесовосстановления, сохранения и умножения лесного богатства.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном восстановлении вырубленных, погибших или поврежденных лесов, внесенный правительством России. Документ направлен на обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов путем введения базового принципа, при котором на 1 гектар вырубленного леса должен приходиться 1 гектар восстановленного.
Владимир Гутенев отметил, что, несмотря на лидирующее положение России в мире по площади лесов, отечественная сфера их воспроизводства и разведения требует модернизации.
"По данным Глобальной оценки лесных ресурсов (FAO), по площади лесопосадок лидирует с большим отрывом Китай — 79 миллионов гектаров, что составляет 37,9% от площади его лесов; в США — 26,4 миллиона гектаров (8,5% соответственно). В России лесопосадки составляют всего 19,8 миллиона гектаров (или 2,4%) от площади лесов. В связи с этим эксперты ОНФ положительно оценивают положения законопроекта, обязывающие лесопользователей осуществлять мероприятия по лесовосстановлению на площади, равной площади рубки лесных насаждений, в соответствии с проектом лесовосстановления или лесоразведения", — подчеркнул он.
В соответствии с законопроектом лесовосстановление на участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование или безвозмездное пользование, должно будет выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов. Лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут вести лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади вырубки, в пределах соответствующего региона.
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