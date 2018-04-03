МЧС выясняет причины эвакуации в московском ТЦ «Афимолл Сити» 

Во вторник, 3 апреля, в московском торговом центре «Афимолл Сити» эвакуировали посетителей. МЧС выясняет, с чем это было связано. По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация. Об этом «360» сообщили в ведомстве.
По разным данным, из «Афимолла» эвакуировали от четырех до шести тысяч человек. Информация сейчас уточняется.
#тревога
Публикация от Олег (@olegchernayx)
3 Апр 2018 в 2:35 PDT Эвакуация…
Публикация от Alexander Steshin (@alexandersteshin)
3 Апр 2018 в 2:41 PDT наблюдаю вторую эвакуацию за день….. #эвакуация #афимолл #пожарные #чтослучилось
Публикация от Sonechka (@s.onechk. a)
3 Апр 2018 в 2:54 PDT Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проводить учебные эвакуации во всех социальных учреждениях Подмосковья. На территории региона располагаются 1212 торговых центров, 4844 образовательных учреждения, 392 объекта здравоохранения, 2205 спортивных и культурных учреждений, а также 154 объекта соцзащиты.