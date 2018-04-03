МЧС выясняет причины эвакуации в московском ТЦ «Афимолл Сити»

Во вторник, 3 апреля, в московском торговом центре «Афимолл Сити» эвакуировали посетителей. МЧС выясняет, с чем это было связано. По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация. Об этом «360» сообщили в ведомстве.

По разным данным, из «Афимолла» эвакуировали от четырех до шести тысяч человек. Информация сейчас уточняется.

#тревога

Публикация от Олег (@olegchernayx)

3 Апр 2018 в 2:35 PDT Эвакуация…

Публикация от Alexander Steshin (@alexandersteshin)

3 Апр 2018 в 2:41 PDT наблюдаю вторую эвакуацию за день….. #эвакуация #афимолл #пожарные #чтослучилось

Публикация от Sonechka (@s.onechk. a)