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Волонтеры из Сокола рассказали дошколятам о правилах противопожарной безопасности
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Волонтеры из Сокола рассказали дошколятам о правилах противопожарной безопасности 

Управа района Сокол города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Студенты-волонтеры, участники объединения «Юный пожарный» пожарно-спасательного колледжа имени Максимчука на Соколе, провели профилактическое мероприятие «Азбука пожарной безопасности» для дошкольников. Встреча состоялась в школе №1430. Подробности сообщил представитель колледжа.
— Волонтеры познакомили ребят с первичными средствами и навыками пожаротушения, правилами надевания боевой одежды и снаряжения пожарного, — пояснил представитель колледжа имени Максимчука.
Помимо этого, дошколята поучаствовали в игре-викторине на противопожарную тему. (ео)
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