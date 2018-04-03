Волонтеры из Сокола рассказали дошколятам о правилах противопожарной безопасности

Студенты-волонтеры, участники объединения «Юный пожарный» пожарно-спасательного колледжа имени Максимчука на Соколе, провели профилактическое мероприятие «Азбука пожарной безопасности» для дошкольников. Встреча состоялась в школе №1430. Подробности сообщил представитель колледжа.

— Волонтеры познакомили ребят с первичными средствами и навыками пожаротушения, правилами надевания боевой одежды и снаряжения пожарного, — пояснил представитель колледжа имени Максимчука.

Помимо этого, дошколята поучаствовали в игре-викторине на противопожарную тему. (ео)