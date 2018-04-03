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Тимирязевская академия отправит в Кемерово 64 яблони
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Тимирязевская академия отправит в Кемерово 64 яблони 

Управа района Молжаниновский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Из теплиц Тимирязевской академии в Кемерово отправится яблоневый сад — 64 саженца, по количеству погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщили в пресс-службе вуза, 28 марта саженцы высадили в горшках в теплице, в Кемерово их передадут в середине мая, когда они достаточно окрепнут.
— Это морозостойкие сорта яблонь, устойчивые к суровому сибирскому климату — белый налив, штрейфлинг, мельба, яблоня корично полосатая, а также антоновка и богатырь, — отметила ректор РГАУ-МСХА имени Тимирязева Галина Золина. — Студенты хотят, чтобы сад из тимирязевских яблонь стал памятью о погибших, среди которых были дети.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта на четвёртом этаже, где находилось несколько кинозалов и детский развлекательный комплекс с аттракционами. Пожарные боролись с огнём почти сутки, жертвами трагедии стали 64 человека, больше половины из которых — дети. (то)
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