Глава Ижевска: часть противопожарных мероприятий не требуют специальных знаний

Ижевск. Удмуртия . Часть мер по обеспечению противопожарной безопасности не требуют от владельцев торговых центров ни специальных знаний, ни существенного финансирования. Об этом журналистам по итогам совещания с руководителями развлекательных комплексов рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин . Он напомнил, что после пожара в Кемерово , в котором погибли 64 человека, во всех местах массового пребывания людей начались проверки. Проводит их прокуратура с привлечением сотрудников МЧС

«Мы не можем ждать, когда в каждом заведении, где собираются наши горожане, придут надзорные органы и скажут, что делать, — отметил Тюрин. — Мы увидели, что часть вопросов даже не требует специальных знаний, просто требует высокого уровня ответственности за то, что ты делаешь. Эвакуационные выходы, противопожарная защита, автоматика, средства пожаротушения».

С 28 марта по 1 апреля в Удмуртии проверили 18 торговых центров. В каждом из них зафиксировали нарушения, в общей сложности — более 300.