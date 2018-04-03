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Глава Ижевска: часть противопожарных мероприятий не требуют специальных знаний
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Глава Ижевска: часть противопожарных мероприятий не требуют специальных знаний 

ИА «Сусанин» 48 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Часть мер по обеспечению противопожарной безопасности не требуют от владельцев торговых центров ни специальных знаний, ни существенного финансирования. Об этом журналистам по итогам совещания с руководителями развлекательных комплексов рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин. Он напомнил, что после пожара в Кемерово, в котором погибли 64 человека, во всех местах массового пребывания людей начались проверки. Проводит их прокуратура с привлечением сотрудников МЧС.
«Мы не можем ждать, когда в каждом заведении, где собираются наши горожане, придут надзорные органы и скажут, что делать, — отметил Тюрин. — Мы увидели, что часть вопросов даже не требует специальных знаний, просто требует высокого уровня ответственности за то, что ты делаешь. Эвакуационные выходы, противопожарная защита, автоматика, средства пожаротушения».
С 28 марта по 1 апреля в Удмуртии проверили 18 торговых центров. В каждом из них зафиксировали нарушения, в общей сложности — более 300.
По словам главы Ижевска, после проверок у предпринимателей есть время на устранение замечаний. После этого сотрудники прокуратуры и МЧС вновь нанесут визит. «Те мероприятия, которые создают угрозу жизни людей, они могут привести и к временному закрытию заведения», — предупредил Тюрин.
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