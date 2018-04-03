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Столичный ТЦ «Афимолл» эвакуировали из-за горящего «Бургер Кинга»
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Столичный ТЦ «Афимолл» эвакуировали из-за горящего «Бургер Кинга» 

Вести.Ru 34 минуты назад
В Москве более 6 тысяч человек были эвакуированы из торгового центр «Афимолл» на Пресненской набережной из-за задымления в ресторане «Бургер Кинг».
Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, эвакуация проходила организованно. Пожарные проверили помещение на наличие скрытых очагов возгорания, однако ничего не обнаружили. По предварительным данным, причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане быстрого питания.
25 марта в результате сильнейшего пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
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