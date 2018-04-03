Столичный ТЦ «Афимолл» эвакуировали из-за горящего «Бургер Кинга»

Москве более 6 тысяч человек были эвакуированы из торгового центр «Афимолл» на Пресненской набережной из-за задымления в ресторане «Бургер Кинг».

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, эвакуация проходила организованно. Пожарные проверили помещение на наличие скрытых очагов возгорания, однако ничего не обнаружили. По предварительным данным, причиной задымления стал процесс приготовления пищи в ресторане быстрого питания.

25 марта в результате сильнейшего пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.