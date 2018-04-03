Сергей Цивилев проверил пожарную безопасность в кемеровском торговом центре «Аврора»

— Глава региона посетил магазин детских товаров, кинотеатр и игровую зону, а также осмотрел эвакуационные выходы из здания ТРЦ «Аврора». В проверке также принял участие мэр города Кемерово Илья Середюк, — говорится в сообщении администрации Кемеровской области.

Как отметил Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в «Аврору», власти региона решают две первостепенные задачи, первая из которых — оказание помощи тем, кто пострадал в трагедии 25 марта.

— Вторая задача — это не допустить, чтобы эта трагедия повторилась, и чтобы наши дети, жители Кузбасса могли спокойно себя чувствовать, могли посещать и кинотеатры, и магазины, — цитирует врио главы региона пресс-служба.

Отметим, что проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей ведутся в России после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

Опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено днем общенационального траура. Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Уроки «Зимней вишни»

Со времени пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего 64 жизни, из которых 41 — дети, прошла неделя. Постепенно картина проясняется: основной причиной трагедии стало как традиционное российское разгильдяйство, так, судя по всему, и «высокопоставленная коррупция». Мало сомнений в том, что следствие будет доведено до конца, а многие подозреваемые — до скамьи подсудимых. Однако уроки Кемерово не должны (далее…).

Испытание огнем

Этот холодный март 2018-го, кажется, насквозь пропитался дымом и горем. Бескрайняя какая-то трагедия в Кемерове. Жуткая — не только из-за того, что погибли люди, погибли детки. А еще и из-за «человеческого фактора». Как много нужно было роковых «недочетов», которые, в итоге, привели к страшному пожару. Каждый «стрелочник» на своем месте махнул рукой, понадеявшись на коллегу или вообще на (далее…).

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших (далее…).

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