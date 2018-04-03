Ещё
В Севастополе произошёл пожар на свалке в Юхариной балке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией

В Севастополе произошёл пожар на свалке в Юхариной балке 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Юхариной балке в Севастополе произошёл пожар, загорелись стали мусор и свалка сухих веток, пишет ForPost.
Как сообщил изданию очевидец происшествия, пожар был «огромных масштабов».
По данным ForPost, возгорание в Юхариной балке возникло 1 апреля. В региональном главке МЧС сообщили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.
«Данный участок находится в безводной зоне, отсутствуют противопожарные разрывы, и на место постоянно свозится порубочный материал и сухие ветки», — уточнили в ведомстве.
К тушению и ликвидации последствий пожара, помимо спасателей, привлекли силы Севавтодора, севастопольского лесхоза и трактор Водоканала. Всего 39 человек и 17 единиц техники, из них 24 сотрудника МЧС и семь единиц принадлежащей ведомству техники.
На месте пожара спасатели проводят проливку, дежурит караульный надзор.
Парламентская газета: последние новости
Почему сигнал пожарной тревоги молчал… МЧС передало следователям документацию о работе пожарных в кемеровском ТЦ Охранники торговых центров должны стать профессионалами
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот359
Малышева вызвала гнев телезрителей436
Путин упразднил посредничество в ЖКХ74
Тюрьма помогла Рыбке38
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина50
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение