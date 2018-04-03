В Севастополе произошёл пожар на свалке в Юхариной балке

В Юхариной балке в Севастополе произошёл пожар, загорелись стали мусор и свалка сухих веток, пишет ForPost.

Как сообщил изданию очевидец происшествия, пожар был «огромных масштабов».

По данным ForPost, возгорание в Юхариной балке возникло 1 апреля. В региональном главке МЧС сообщили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

«Данный участок находится в безводной зоне, отсутствуют противопожарные разрывы, и на место постоянно свозится порубочный материал и сухие ветки», — уточнили в ведомстве.

К тушению и ликвидации последствий пожара, помимо спасателей, привлекли силы Севавтодора, севастопольского лесхоза и трактор Водоканала. Всего 39 человек и 17 единиц техники, из них 24 сотрудника МЧС и семь единиц принадлежащей ведомству техники.

На месте пожара спасатели проводят проливку, дежурит караульный надзор.