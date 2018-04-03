ТЦ «Афимолл Сити» эвакуировали после срабатывания сигнализации

«В 12:41 поступила информация о срабатывании сигнализации в здании на Пресненской набережной, д. 2. Проведена эвакуация людей, их точное количество уточняется. Обстановка на месте спокойная», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, на месте происшествия наблюдался дым, который на данный момент рассеялся. Уточняется причина срабатывания сигнализации.