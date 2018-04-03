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ТЦ «Афимолл Сити» эвакуировали после срабатывания сигнализации
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ТЦ «Афимолл Сити» эвакуировали после срабатывания сигнализации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Работников и посетителей столичного торгового центра «Афимолл Сити» эвакуировали после срабатывания сигнализации, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.
«В 12:41 поступила информация о срабатывании сигнализации в здании на Пресненской набережной, д. 2. Проведена эвакуация людей, их точное количество уточняется. Обстановка на месте спокойная», — сказали в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, на месте происшествия наблюдался дым, который на данный момент рассеялся. Уточняется причина срабатывания сигнализации.
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