В Серове складская стена раздавила рабочего

На одном из складских помещений Серова рухнула стена. В результате этого один рабочий погиб, другой был госпитализирован в больницу, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-служеб регионального следственного комитета, ЧП произошло сегодня утром на складе, расположенном на улице Кирова. В ходе ремонта в помещении обрушилась стена. 21-летний рабочий получил смертельные травмы и погиб на месте, а 58-летнего рабочего госпитализировали в больницу с травмами.

По факту произошедшего будет произведена доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего: на каких основаниях и какие именно проводились работы на складе, кто был отстветственным за безопасность. Также будут проведены экспертизы, которые установят степень тяжести вреда, нанесенного выжившему рабочему, и точные причины смерти второго мужчины. По итогам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает местная газета «Глобус», в момент обрушения на месте находилось три человека. Рабочие проводили манипуляции со шлакоблочной стеной, которая в итоге и рухнула. Издание утверждает, что третий рабочий отделался испугом.

В соцсетях один из местных жителей сообщает о том, что рабочий, погибший при обрушении, вышел на работу в первый день. «Первый день вышел на работу и такое случилось, как так-то, Тёма. Пусть земля тебе будет пухом, братишка», — пишет один из пользователей в группе «Это Серов, детка» в «Вконтакте».