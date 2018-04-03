В Серове при ремонте склада обрушилась стена — один рабочий погиб на месте

Серове на базе на улице Кирова при ремонте склада рухнула стена — погиб один рабочий, молодой человек 21 года. Еще один рабочий 58 лет был ранен, его увезли в больницу, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. ЧП произошло сегодня утром.

Сейчас следователи выясняют, что это был за ремонт, был ли у него план и кто за него несет ответственность, также уже назначены экспертизы, чтобы узнать точные причины смерти первого рабочего и степень вреда здоровью второго.