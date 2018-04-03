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В Серове при ремонте склада обрушилась стена — один рабочий погиб на месте
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В Серове при ремонте склада обрушилась стена — один рабочий погиб на месте 

e1.ru 41 минуту назад
Фото: e1.ru
В Серове на базе на улице Кирова при ремонте склада рухнула стена — погиб один рабочий, молодой человек 21 года. Еще один рабочий 58 лет был ранен, его увезли в больницу, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. ЧП произошло сегодня утром.
«Серовским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в СК.
Сейчас следователи выясняют, что это был за ремонт, был ли у него план и кто за него несет ответственность, также уже назначены экспертизы, чтобы узнать точные причины смерти первого рабочего и степень вреда здоровью второго.
В марте под рухнувшей стеной погиб рабочий в Ревде, на Среднеуральском медеплавильном заводе, который входит в холдинг УГМК. При этом там помещение не ремонтировали, а сносили.
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 Ещё 2 источника 
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